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Умер главред "Комсомольской правды" Сунгоркин
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов. "Он умер в... ПРАЙМ, 14.09.2022
общество , новости, комсомольская правда, владимир сунгоркин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов.
"Он умер в командировке, подозрения на инсульт", — сказал он РИА Новости.
Как отметили в Telegram-канале издания, трагедия случилась в Приморье во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.