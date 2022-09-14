МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов. Умерла королева Елизавета II

"Он умер в командировке, подозрения на инсульт", — сказал он РИА Новости.

Как отметили в Telegram-канале издания, трагедия случилась в Приморье во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.