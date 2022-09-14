В Таджикистане и Киргизии сообщили о жертвах из-за обострения на границе
В Таджикистане и Киргизии сообщили о жертвах в результате обострения на границе
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ДУШАНБЕ, 14 сен — ПРАЙМ. В таджикистанском приграничном городе Исфара сообщили, что в ходе обстрела со стороны Киргизии погибли два таджикистанских пограничника, шестеро ранены, также ранения получили пять мирных жителей.
"В ходе минометного огня по погранотряду "Кех" погибли два пограничника, ранены шесть и получили осколочные ранения шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела", — сказал собеседник РИА Новости.
В свою очередь, в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщили о двух гражданах Киргизии получивших ранения
Утром 14 сентября погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников.
Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.
Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай.
https://1prime.ru/society/20220914/838113676.html
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