ДУШАНБЕ, 14 сен — ПРАЙМ. В таджикистанском приграничном городе Исфара сообщили, что в ходе обстрела со стороны Киргизии погибли два таджикистанских пограничника, шестеро ранены, также ранения получили пять мирных жителей. В Армении заявили об обострении обстановки на границе с Азербайджаном

"В ходе минометного огня по погранотряду "Кех" погибли два пограничника, ранены шесть и получили осколочные ранения шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела", — сказал собеседник РИА Новости.

В свою очередь, в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщили о двух гражданах Киргизии получивших ранения

Утром 14 сентября погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников.

Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.

Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка — уже в местности Как-Сай.