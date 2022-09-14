ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. США уже представили России кандидатуру Линн Трейси на пост нового посла в Москве и надеются, что ее назначение состоится в скором времени, передает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники. Посол рассказал о давлении США из-за сотрудничества России и Индии

"Администрация Джо Байдена надеется в скором времени назначить ее на место Джона Салливана, который ушел с поста в начале текущего месяца. Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять ее в качестве посла в период огромной напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой", — цитирует телеканал одного из своих собеседников.

Трейси является кадровым американским дипломатом, занимает пост посла в Армении с 2019 года. Предыдущий глава дипмиссии США в РФ Джон Салливан проработал на должности три года, однако недавно досрочно завершил свою работу по семейным обстоятельствам.

Сообщается, что кандидатуру Трейси уже представили Москве и в данный момент США ожидают ответа. Госдепартамент США пока официально никак не прокомментировал данную информацию.