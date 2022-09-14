МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия ввела санкции против 30 руководителей британских пиар-структур и представителей оборонного лобби, заявили в российском МИД. СМИ: США представили России кандидатуру нового посла в Москве

"В связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса, в рамках которого Лондон принимает меры, нацеленные на дискредитацию специальной военной операции России на Украине, и последовательно оказывает военную поддержку нацистскому режиму в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании", — говорится в заявлении на сайте министерства.

В частности, в список попали генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм, который подталкивает британские компании к отказу от сотрудничества с российскими экономоператорами, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Никки Регаццони, которая координирует работу 150 компаний, вовлеченных в информационно-пропагандистскую кампанию против России, и эксперт по химической и биологической защите Xэмиш Стивен де Бреттон-Гордон, который высказывался о якобы готовности России применить химическое оружие на территории Великобритании, а также против мирного населения на Украине.

В МИД России добавили, что работа над расширением стоп-листа будет продолжена..