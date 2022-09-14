БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Совет ЕС на шесть месяцев (до 15 марта 2023 года) продлил действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины", следует из заявления Совета Евросоюза. Во Франции предсказали десятикратный рост цен на электричество в Европе

В Совете ЕС напомнили, что после 24 февраля 2022 года Брюссель значительно расширил санкции против России. В частности, ограничительные меры затронули политическое руководство, крупный бизнес, военных, представителей СМИ. "ЕС также принял беспрецедентные меры для того, чтобы значительно ослабить российскую экономику, лишить ее критически важных технологий и рынков", — говорится в заявлении.

Всего персональные санкции по Украине введены уже против 1206 физлиц и 108 организаций. Речь идет о российском руководстве, ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов. Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Россияне также лишились визовых привилегий для поездок в ЕС.

Европейцам, кроме того, запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Ряд санкций ввели также против сектора черной металлургии. Европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают и запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.