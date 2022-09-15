МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Публикация британского таблоида Sun о якобы имевшем место покушении на президента РФ Владимира Путина в среду в Москве не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин сообщил о росте доли взаиморасчетов России и Китая в нацвалютах

Sun написал, что в среду в столице на президента РФ было якобы было совершено покушение, что-то взорвалось на пути следования кортежа.

На вопрос, соответствует ли информация действительности, Песков ответил отрицательно.

"Нет", — сказал он.

Путин прилетел рано утром в четверг в Самарканд, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР, а в пятницу ожидается саммит ШОС и встречи с президентом Турции и премьером Индии.