МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты предлагает продлить программу субсидирования найма в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Минтруд планирует упростить расчет выплаты по больничному

"Предлагается продлить программу субсидирования найма. Практика показывает, что работодатели готовы воспользоваться программой для найма широкого круга специалистов: от CRM-маркетологов до сурдоакустиков. Решение о продлении программы позволит поддержать уязвимых на рынке труда соискателей", — заявил глава Минтруда России Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

По словам министра, постановлением предусматривается "бесшовный переход": те работодатели, кто присоединится к программе в конце 2022 года, смогут получать субсидии в полном объеме в установленные сроки, несмотря на завершение финансового года.

Уточняется, что охват программой на 2023 год запланирован на уровне 53 тысяч соискателей без учета тех, кто станет ее участниками в этом году. Размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Субсидия предоставляется в три этапа: первый платеж в размере одного МРОТ поступает через месяц после того, как компания примет человека на работу, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.