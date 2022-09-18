МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване, есть сообщения об угрозе цунами, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 6.44 по времени UTC (9.44 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к востоку от района Юйцзин. Очаг залегал на глубине 10 километров. Есть угроза цунами.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.