Геологическая служба США: землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване, есть угроза цунами
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Тайване, есть сообщения об угрозе цунами, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 6.44 по времени UTC (9.44 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к востоку от района Юйцзин. Очаг залегал на глубине 10 километров. Есть угроза цунами.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://1prime.ru/society/20220918/838155340.html
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