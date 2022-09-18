МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая "25-мильная зона") имеют еще более давнюю историю", — объяснил Полянский.

По его словам, все обозначенные ГА ООН "разумные и ограниченные сроки" для устранения этих проблем давно прошли, "однако, генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру".

"Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении", — подчеркнул Полянский.

В интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран.

"Специальная военная операция на Украине отчетливо продемонстрировала застарелую проблему Секретариата ООН и организаций ее системы", — сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, как он оценивает линию генсека ООН и структур организации в целом применительно к украинскому кризису. Washington Times увидела приближающуюся катастрофу США

По словам дипломата, речь идет о доминировании представителей западных государств "в руководящем звене международных чиновников". Как указал Полянский, Россия и большинство развивающихся государств давно борются с этой проблемой, но прогресс медленный, а географическое распределение должностей связано с размерами взносов, "и быстрых решений тут не найти".

"В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран, которые, кроме продвижения своей несбалансированной повестки через кадры, не стесняются и прибегать к давлению на Секретариат, в том числе через генсекретаря, своими добровольными взносами, объемы которых сопоставимы с обязательными", — подчеркнул Полянский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.