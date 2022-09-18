ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — ПРАЙМ. США являются источником провокационных действий, Россия и Китай сходны в этой оценке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "абсолютное сходство в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки, непозволительности такого поведения дестабилизирующего". Об этом Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношении России и Китая к действиям США.

Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, такую склонность имеют другие страны.

"Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны", — сказал Песков.

Фрагмент интервью был показан в "Вестях недели" на канале "Россия 1".