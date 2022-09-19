МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Общественная палата Донецкой Народной Республики обратилась к главе региона Денису Пушилину с инициативой незамедлительного проведения референдума о вхождении ДНР в состав России. Об этом сообщил председатель ОП республики Александр Кофман. В ДНР планируют устранить дефицит топлива в течение недели

"Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами… и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации…" — сказал он.

Добавляется, что авторы документа попросили "главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее решение о незамедлительном проведении референдума".

Ранее Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе региона Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.

"Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной

Республики субъектом российской Федерации", — сказано в обращении.

По мнению ОП, вхождение республики в состав России станет торжеством исторической справедливости, а также обезопасит территорию ЛНР.

Авторы документа подчеркнули, что провокации киевского режима сплотили жителей республики. Члены общественной палаты выразили уверенность, что народ ЛНР полностью поддержат референдум, и надежду на скорейшее принятие решения властями республики.

Помимо этого, жители Херсонской области попросили как можно скорее провести референдум. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что люди "боятся, что Россия уйдет, люди хотят уверенности в том, что их не оставят".

Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом российской Федерации", — сказал он, добавив, что референдум — не конечная точка.