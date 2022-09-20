Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума
В Херсоне приняли решение о проведении референдума по вхождению херсонской области состав России
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ХЕРСОН, 20 сен — ПРАЙМ. Власти Херсонской области приняли окончательное решение о проведении референдума по вхождению в состав Российской Федерации, заявил глава администрации Владимир Сальдо.
"Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", — следует из обращения Сальдо, опубликованного в Telegram-канале администрации региона.
По его словам, вхождение области поможет обезопасить регион, а также скорее вернуться к мирной жизни.
"Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства", — отметил глава администрации Херсонской области.
Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом России.
https://1prime.ru/society/20220920/838182561.html
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