ХЕРСОН, 20 сен — ПРАЙМ. Власти Херсонской области приняли окончательное решение о проведении референдума по вхождению в состав Российской Федерации, заявил глава администрации Владимир Сальдо. Пушилин заявил о начале активной подготовки к проведению референдума

"Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", — следует из обращения Сальдо, опубликованного в Telegram-канале администрации региона.

По его словам, вхождение области поможет обезопасить регион, а также скорее вернуться к мирной жизни.

"Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства", — отметил глава администрации Херсонской области.

Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом России.