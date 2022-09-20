МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Члены общественного движения "Мы вместе с Россией" и ее председатель Владимир Рогов обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой о скорейшем проведении референдума о вхождении в состав России. Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума

"Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано", — заявил Рогов на съезде.

Он добавил, что чем быстрее регион станет частью России, тем быстрее наступит мир и взаимопонимание.

На съезде также выступили жители разных городов области, а также ректор Мелитопольского госуниверситета имени Макаренко Андрей Чуйков, все они говорили о необходимости провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации.

Позже на съезде приняли резолюцию с просьбой провести референдум о вхождении в Россию.