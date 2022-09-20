На референдум в Запорожье вынесут вопрос о вхождении в состав России
Запорожские власти заявили, что вынесут на референдум вопрос о присоединении региона к России
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. На референдум в Запорожской области вынесут вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании субъекта как самостоятельного государства и его вхождении в состав России, говорится в указе главы администрации области Евгения Балицкого.
"Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", — сказано в опубликованном в Telegram документе.
Согласно указу, референдум пройдет 23-27 сентября "в период времени, установленный Избирательной комиссией Запорожской области, голосование проводится: на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования; в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования".
Отмечается, что голосование в помещении участковой комиссии референдума в указанные дни не проводится.
https://1prime.ru/society/20220920/838188199.html
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