МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. На референдум в Запорожской области вынесут вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании субъекта как самостоятельного государства и его вхождении в состав России, говорится в указе главы администрации области Евгения Балицкого. В ЛНР назначат наблюдателей для контроля за проведением референдума

"Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", — сказано в опубликованном в Telegram документе.

Согласно указу, референдум пройдет 23-27 сентября "в период времени, установленный Избирательной комиссией Запорожской области, голосование проводится: на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования; в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования".

Отмечается, что голосование в помещении участковой комиссии референдума в указанные дни не проводится.