МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет на освобожденной территории субъекта, все участки готовы и защищены с точки зрения безопасности, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. На референдум в Запорожье вынесут вопрос о вхождении в состав России

"Референдум будет проводиться на всей территории области, освобожденной от украинского нацизма. Соответственно, все города, районы имеют сегодня избирательные участки: они подготовлены, полностью защищены с точки зрения безопасности физической, электронной", — отметил он в эфире "Россия 24".

Балицкий добавил, что на референдуме с 23 по 26 сентября будет организован подомовой обход — проголосовать можно будет не выходя из дома. 27 сентября голосование пройдет на избирательных участках.

По его словам, электронного голосования на референдуме в Запорожской области не будет, так как регион не готов к этому с технической точки зрения.