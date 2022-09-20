Балицкий подтвердил проведение референдума в Запорожской области
Глава Запорожья Балицкий заявил, что референдум пройдет на освобожденных территориях региона
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет на освобожденной территории субъекта, все участки готовы и защищены с точки зрения безопасности, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Референдум будет проводиться на всей территории области, освобожденной от украинского нацизма. Соответственно, все города, районы имеют сегодня избирательные участки: они подготовлены, полностью защищены с точки зрения безопасности физической, электронной", — отметил он в эфире "Россия 24".
Балицкий добавил, что на референдуме с 23 по 26 сентября будет организован подомовой обход — проголосовать можно будет не выходя из дома. 27 сентября голосование пройдет на избирательных участках.
По его словам, электронного голосования на референдуме в Запорожской области не будет, так как регион не готов к этому с технической точки зрения.
https://1prime.ru/society/20220920/838188973.html
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