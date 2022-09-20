Шольц не признает итоги референдумов о вхождении в состав России
Шольц заявил, что Германия не признает итоги референдумов о вхождении в состав России
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Результаты референдумов на востоке Украины о вхождении в состав России не признают, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах Генассамблеи ООН.
"У Украины есть право защищать целостность, суверенитет… В этой связи совершенно ясно, что эта имитация референдумов не может быть признана", — сказал он на пресс-конференции.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав России. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. По словам представителей регионов, присоединение к России их территории и восстановит историческую справедливость.
https://1prime.ru/society/20220920/838189778.html
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