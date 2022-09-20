В Совфеде поддержат вхождение ДНР и ЛНР в состав России
Сенатор Башкин заявил, что Совфед поддержит вхождение ДНР и ЛНР в состав России
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации несомненно поддержит вхождение ДНР, ЛНР, освобожденных территорий в состав России, заявил сенатор Александр Башкин.
"Я уверен, что Совет Федерации поддержит, в этом нет никаких сомнений. Совет Федерации — это палата регионов, их представителей, и мы в первую очередь заинтересованы в принятии в состав РФ новых регионов для защиты и поддержки их жителей", — сказал он РИА Новости.
Башкин отметил, что Совфед рассмотрит вопрос о вхождении ЛНР, ДНР, освобожденных территорий в первоочередном порядке.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
https://1prime.ru/society/20220920/838190231.html
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