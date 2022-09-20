ВАШИНГТОН, 20 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают готовящиеся референдумы о присоединении к РФ инициативой самой России "аннексировать территорию Украины" и не признают их результаты, заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Никто не будет относиться с доверием к референдумам, США не признают их", — сообщил он.

Он также добавил, что проведение референдумов не повлияет на продолжающуюся поддержку Украины со стороны США и международных партнеров.

Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.

Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.