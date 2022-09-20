В ДНР объявили выходными 26 и 27 сентября для проведения референдума
В ДНР для проведения референдума объявлили выходными 26 и 27 сентября
Читать 1prime.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен — ПРАЙМ. В ДНР в целях проведения референдума по вопросу о вхождении республики в состав РФ объявлены выходными днями 26 и 27 сентября, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.
"Руководствуясь статьями 59,60 Конституции Донецкой Народной Республики, в целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации постановляю: 1. Объявить выходными днями в Донецкой Народной Республике 26 и 27 сентября 2022 года", — говорится в тексте указа.
https://1prime.ru/society/20220920/838190902.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.