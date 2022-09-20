ДОНЕЦК, 20 сен — ПРАЙМ. В ДНР в целях проведения референдума по вопросу о вхождении республики в состав РФ объявлены выходными днями 26 и 27 сентября, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. В Запорожской области планируют объявить независимость в границах региона

"Руководствуясь статьями 59,60 Конституции Донецкой Народной Республики, в целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации постановляю: 1. Объявить выходными днями в Донецкой Народной Республике 26 и 27 сентября 2022 года", — говорится в тексте указа.