МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия не в состоянии отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определить свою судьбу в ходе референдумов, заявил президент России Владимир Путин. Шойгу: частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил и имеет боевой опыт

По его словам, у нас нет никакого морального права бросать своих людей на растерзание противнику.

"Мы не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу, парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдума о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг", — сказал Путин в своём обращении к гражданам России.