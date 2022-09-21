МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Повестки в электронном виде на портале Госуслуги в рамках частичной мобилизации рассылать не будут, так как для этого отсутствует законодательная база, сообщили в Минцифры России. В РЖД заявили, что билеты на поезда продаются без ограничений

Ранее в соцсетях появились сообщения о рассылке электронных повесток через портал Госуслуги в рамках частичной мобилизации.

Минцифры эти сообщения опровергло.

"Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.