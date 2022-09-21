В Минцифры сообщили, что повестки через Госуслуги рассылать не будут
В Минцифры сообщили, что в рамках частичной мобилизации повестки через Госуслуги рассылать не будут
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Повестки в электронном виде на портале Госуслуги в рамках частичной мобилизации рассылать не будут, так как для этого отсутствует законодательная база, сообщили в Минцифры России.
Ранее в соцсетях появились сообщения о рассылке электронных повесток через портал Госуслуги в рамках частичной мобилизации.
Минцифры эти сообщения опровергло.
"Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://1prime.ru/society/20220921/838199390.html
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