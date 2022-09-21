МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. НАТО не ищет конфликта с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в видео-интервью агентству Reuters. Путин заявил, что Запад сделал услугу для России, введя санкции

"НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта (на Украине — ред.), но мы поддерживаем Украину, чтобы они смогли использовать свое право на самооборону, гарантированное Уставом ООН", — отметил он.

При этом, по словам Столтенебрга, НАТО — "оборонительный альянс", но готов защищать всех своих членов.

Также Столтенберг выразил мнение, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако НАТО хочет помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции".