НАТО не ищет конфликта с Россией, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не ищет конфликта с Россией
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. НАТО не ищет конфликта с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в видео-интервью агентству Reuters.
"НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта (на Украине — ред.), но мы поддерживаем Украину, чтобы они смогли использовать свое право на самооборону, гарантированное Уставом ООН", — отметил он.
При этом, по словам Столтенебрга, НАТО — "оборонительный альянс", но готов защищать всех своих членов.
Также Столтенберг выразил мнение, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако НАТО хочет помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции".
https://1prime.ru/society/20220921/838205722.html
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