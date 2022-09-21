МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Запорожская область готова к проведению референдума о вхождении в состав России, заявил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий. Путин заявил, что для России ослабить свой суверенитет смертельно опасно

"Сегодня закончили все подготовительные процедуры. С завтрашнего дня, с вечера, приступают к своей работе избирательные комиссии, и в пятницу мы открываемся для жителей освобождённой от нацистов Запорожской области", — сказал Балицкий.

"Все, что необходимо было сделать с точки зрения администрации, — все команды розданы, документация вся подготовлена, бюллетени есть, люди все на местах. Мы готовы к тому, чтобы запорожцы проявили себя, показали свое отношение к происходящим событиям и к своему будущему. Российская Федерация, лично президент России Владимир Путин дали нам огромный карт-бланш. Мы воспользуемся им. Мы хотим жить мирно и спокойно — в большой своей родине", — отметил глава администрации Запорожской области.

Также он подтвердил, что региону продолжают поступать угрозы со стороны Киева. "Угрозы поступают и будут поступать. Но, поверьте, самое трудное уже позади. Мы сегодня в финале этого длинного восьмилетнего пути. Все избирательные участки охраняются Росгвардией, полицией, вооруженными силами РФ. Небо наше закрыто средствами ПВО. Конечно, все возможно, но это нас не остановит", — сказал он журналистам.

Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.

Президент РФ Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.