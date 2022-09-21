ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Евросоюз не будет принимать участие в конфликте на Украине — будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, проводить политику антироссийских санкций, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Источник: главы МИД ЕС встретятся в среду из-за обращения Путина

"Этого не произойдет… Мы не собираемся участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками — ред.) рецепт тот же — военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции", — сказал Боррель.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.