ООН, 21 сен — ПРАЙМ. МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил на брифинге гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Глава Запорожской области обратился к Путину по вопросу референдума

"Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией", — сказал Гросси, добавив, что речь идет о конкретных параметрах.

По его словам, у обеих сторон "есть убеждение, что создание этой зоны необходимо".

Гросси добавил, что о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС нужно договориться как можно скорее. По его словам, он обсуждал этот вопрос с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.