ЛУГАНСК, 22 сен — ПРАЙМ. ЦИК ЛНР намерен завершить подсчет голосов на референдуме о воссоединении с Россией к вечеру 28 сентября, заявил РИА Новости член ЦИК республики Виталий Павлюк. Западу нужно понять, что Россия выбрала свой путь, заявил Медведев

По его словам, подсчет голосов стартует сразу после окончания голосования, что позволит обнародовать результаты уже к вечеру 28 сентября.

Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.