В ЛНР объявят итоги референдума к вечеру 28 сентября
В ЛНР завершат подсчет голосов и объявят итоги референдума к вечеру 28 сентября
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ЛУГАНСК, 22 сен — ПРАЙМ. ЦИК ЛНР намерен завершить подсчет голосов на референдуме о воссоединении с Россией к вечеру 28 сентября, заявил РИА Новости член ЦИК республики Виталий Павлюк.
По его словам, подсчет голосов стартует сразу после окончания голосования, что позволит обнародовать результаты уже к вечеру 28 сентября.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://1prime.ru/society/20220922/838215552.html
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