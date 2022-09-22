МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия в ответ на введенные санкции запретила въезд в страну 87 гражданам Канады, сообщили в пресс-службе российского МИД. Банк Канады заявил о "слишком высокой" инфляции в стране

"В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан", — сказано в релизе.

Подчеркивается, что запрет распространяется на глав провинций и территорий, военных, руководителей компаний, "поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур".

Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что страна отвечает, исходя из принципа взаимности. При расширении санкционного списка Канады, с российской стороны последуют новые объявления о "листировании" граждан страны.