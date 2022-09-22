МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Украина ведет минометный обстрел приграничного села Елизаветовка в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"ВСУ ведут минометный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Подробности сообщу позже", — написал он.