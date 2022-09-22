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Власти Курской области сообщили об обстреле приграничного села Украиной
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Украина ведет минометный обстрел приграничного села Елизаветовка в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. "ВСУ ведут минометный... ПРАЙМ, 22.09.2022
общество , новости, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Украина ведет минометный обстрел приграничного села Елизаветовка в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"ВСУ ведут минометный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Подробности сообщу позже", — написал он.