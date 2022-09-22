Генштаб ВС: сотрудники, имеющие бронь от призыва, получат отсрочку при частичной мобилизации
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России. Об этом заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Цимлянский.
"Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федеральным закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (31-ФЗ)", — сказал он.
По словам Цимлянского, все предприятия ОПК в данный момент работают в усиленном режиме, что требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.
Кроме того, право на отсрочку получат граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.
Согласно данным Министерства обороны России, мобилизованные россияне получат статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, ежемесячное денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию или должности, надбавки, связанные с условиями службы, а также страховые выплаты.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
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