МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сотрудники предприятий, имеющих бронь от призыва, получают право на отсрочку в рамках частичной мобилизации в России. Об этом заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Цимлянский. Госдума рассмотрит вопрос сохранения рабочих мест для мобилизованных

"Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федеральным закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (31-ФЗ)", — сказал он.

По словам Цимлянского, все предприятия ОПК в данный момент работают в усиленном режиме, что требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.

Кроме того, право на отсрочку получат граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья, а также имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

Согласно данным Министерства обороны России, мобилизованные россияне получат статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, ежемесячное денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию или должности, надбавки, связанные с условиями службы, а также страховые выплаты.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.