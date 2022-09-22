Премьер Финляндии заявила о цели остановить транзит россиян через страну
Премьер Финляндии заявила, что транзит россиян через страну должен быть остановлен
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен — ПРАЙМ. Глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что транзит граждан России, имеющих шенгенскую визу, через страну должен прекратиться.
"Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию", — отметила Марин. Брифинг транслировали финские СМИ.
Она добавила, что правительство на заседании в четверг вновь заслушало канцлера юстиции Туомаса Пёюсти о юридической стороне данных ограничений.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/society/20220922/838222596.html
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