ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен — ПРАЙМ. Глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что транзит граждан России, имеющих шенгенскую визу, через страну должен прекратиться. Лавров назвал референдумы ответом на призыв к русским покинуть Украину

"Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию", — отметила Марин. Брифинг транслировали финские СМИ.

Она добавила, что правительство на заседании в четверг вновь заслушало канцлера юстиции Туомаса Пёюсти о юридической стороне данных ограничений.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.