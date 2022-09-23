МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Решение об отсрочке в рамках частичной мобилизации для сотрудников IT и СМИ актуально и своевременно, поскольку оно позволит обеспечить стабильность российских телекоммуникационных и цифровых сервисов, заявил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев. Сотрудники предприятий с бронью от призыва получат отсрочку

"Решение Минобороны России о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудников отрасли информационных технологий, связи и массовых коммуникаций является крайне актуальным и своевременным", — сказал Шадаев.

"Оно позволит обеспечить стабильную работу национальной инфраструктуры предоставления гражданам телекоммуникационных и цифровых сервисов. Гарантировать оперативную доставку и распространение общественно значимого контента. Также это позволит сохранить и нарастить темпы разработки отечественных ИТ-решений, которые уже в обозримой перспективе должны заменить используемые зарубежные технологии", — добавил министр.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.