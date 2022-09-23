МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. IT-специалисты, работники сферы медиа и связи, которые имеют право на отсрочку от частичной мобилизации, но по каким-то причинам получившие отказ, могут направить запрос в Минцифры России для решения данной проблемы, сообщило министерство.

В частности, в такой ситуации работнику следует:

получить у себя в организации пакет документов, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора;

Направить этот пакет документов на адрес help@digital.gov.ru.

Минцифры рассмотрит документы, а после направит их в Минобороны России.





Минцифры объяснило, что делать сотрудникам IT-компаний, получившим повестку Ранее в пятницу Минобороны России сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.