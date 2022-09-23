Минцифры примет обращения IT-специалистов с правом на отсрочку при отказе
Минцифры России рассмотрит обращения IT-специалистов с правом на отсрочку, получивших отказ
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. IT-специалисты, работники сферы медиа и связи, которые имеют право на отсрочку от частичной мобилизации, но по каким-то причинам получившие отказ, могут направить запрос в Минцифры России для решения данной проблемы, сообщило министерство.
В частности, в такой ситуации работнику следует:
получить у себя в организации пакет документов, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора;
Направить этот пакет документов на адрес help@digital.gov.ru.
Минцифры рассмотрит документы, а после направит их в Минобороны России.
Ранее в пятницу Минобороны России сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://1prime.ru/society/20220923/838232977.html
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