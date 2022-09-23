МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. ЯВКА В ДНР НА РЕФЕРЕНДУМЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ СОСТАВИЛА 23,64% — ЦИК Лавров назвал референдумы ответом на призыв к русским покинуть Украину

ЛНР

Явка избирателей на референдуме в Луганской Народной Республике по вхождению в состав РФ на 20.00 мск составила 21,97%, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.

"На 20.00 явка у нас составила 21,97 %", — сказала Кравченко. Всего проголосовали в ЛНР 298900 человек.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

По завершению первого дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 15,31% от общего списка избирателей, заявила РИА Новости глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"По завершению первого дня голосования на референдуме о вхождении Херсонской области в состав РФ явка составила 15,31% от общего списочного состава избирателей", — сказала Захарова.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Предварительная явка на референдуме в Запорожской области составила 20,52%, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"Завершился первый день референдума. Подомовой обход закончился в 20.00 вечера. Предварительная явка составила 20,52% с учетом голосования за рубежом", — сказала она. За рубежом проголосовали на референдуме 8370 человек.

Отмечается, что в Мелитополе явка составила 20,43%.

Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.