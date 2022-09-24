МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена".

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в УК РФ.

При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.