Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен
Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей "Госизмена".
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. Статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в УК РФ.
При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений, говорится в законе.
https://1prime.ru/society/20220924/838238543.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.