МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву. Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов будут нести ту же уголовную ответственность, что установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, указывается в поправках.

При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".