МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Путин подписал указ о частичной мобилизации

В частности, в УК вводится новая статья "Мародерство". За это преступление будут наказывать лишением свободы на срок от шести до 15 лет.

За добровольную сдачу в плен будет грозить от трех до десяти лет, а за дезертирство или неявку на военную службу по призыву — до десяти лет.

Также президент России подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий лишение свободы на срок до 10 лет за "повлекший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта. Аналогичное наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.

Помимо этого, закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.

Также предусматривается до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа. Песков прокомментировал указ президента России о частичной мобилизации

Речь идёт о нарушении должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу, повлекшем ущерб государству в сумме не менее 5% цены договора и не менее 5 миллионов рублей, а также невыполнение контракта.

За отказ или уклонение от обязательного заключения контракта гособоронзаказа уже определённым подрядчиком или поставщиком грозит лишение свободы до восьми лет, если нарушитель уже подвергался административному наказанию за такие действия.

Освобождение от наказания возможно, если нарушения добровольно устранены.

Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время".