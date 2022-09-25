МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством.

Он уточнил, что вопрос регулируется федеральными законами, указами президента РФ, а также постановлениями правительства РФ и приказами Минобороны России. Лавров назвал США стороной конфликта на Украине

"Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством. Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить", — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что к частичной мобилизации "нельзя относиться формально". По его словам, от ее эффективности зависит боеспособность военных и решение задач специальной военной операции.

"Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами", — добавил Володин.