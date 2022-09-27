МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Первые результаты референдума в Херсонской области о вхождении в состав России будут получены уже сегодня, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Рябков прокомментировал оценки Запада референдумов

Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

"Сегодня у нас будет как раз подсчет, я думаю, сегодня первые результаты мы получим", — сказал он в эфире Первого канала.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.