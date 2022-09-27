Первые результаты референдума в Херсонской области получат сегодня
Херсонские власти сообщили, что первые результаты референдума в регионе получат уже сегодня
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Первые результаты референдума в Херсонской области о вхождении в состав России будут получены уже сегодня, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
"Сегодня у нас будет как раз подсчет, я думаю, сегодня первые результаты мы получим", — сказал он в эфире Первого канала.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://1prime.ru/society/20220927/838261922.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.