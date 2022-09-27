МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией. В Финляндии захотели отгородиться от России забором

Ранее СМИ сообщали, что Финляндия может построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Протяженность забора составит 1300 километров.

"Пока никак. Мы не знаем детали этого решения", — сказал пресс-секретарь президента России.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к планам Финляндии.