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Песков оставил без ответа вопрос о плане Финляндии построить забор
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией. Ранее СМИ сообщали,... ПРАЙМ, 27.09.2022
общество , новости, россия, финляндия, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока не может прокомментировать сообщения о планах Финляндии построить забор на границе с Россией.
Ранее СМИ сообщали, что Финляндия может построить забор на юго-восточной части границы с Россией в течение двух-трех лет. Протяженность забора составит 1300 километров.
"Пока никак. Мы не знаем детали этого решения", — сказал пресс-секретарь президента России.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к планам Финляндии.