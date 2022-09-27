Большинство избирателей в Херсонской области поддержали вхождение в Россию
Херсонские власти сообщили, что большинство избирателей в регионе поддержали присоединение к России
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Референдум по вопросу присоединения Херсонской области к России состоялся, большинство проголосовавших поддержали выход региона из состава Украины. Об этом заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Референдум организован, и наши граждане имеют возможность спокойно прийти на избирательные участки, поэтому оценка будет дана вот уже сегодня. Но уже ясно, что подавляющее большинство тех, кто пришли на избирательные участки, поддержали выход Херсонской области из Украины и присоединение. к России", — подчеркнул он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно.
https://1prime.ru/society/20220927/838265346.html
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