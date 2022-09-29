МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ПРО ОТНОШЕНИЕ МИНСКА К СТАТУСУ КРЫМА: ПУТИН И ЛУКАШЕНКО НЕ ОБСУЖДАЛИ ЭТО В СОЧИ, ДАННАЯ ТЕМА — ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО БЕЛОРУССИИ
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https://1prime.ru/society/20220929/838298466.html
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ПРО ОТНОШЕНИЕ МИНСКА К СТАТУСУ КРЫМА: ПУТИН И ЛУКАШЕНКО НЕ ОБСУЖДАЛИ ЭТО В СОЧИ, ДАННАЯ ТЕМА — ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО БЕЛОРУССИИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220929/838298466.html
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