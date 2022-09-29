2022-09-29T13:06:08+03:00

2022-09-29T13:06:08+03:00

2022-09-29T13:06:08+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20220929/838298466.html

Путин и Лукашенко не обсуждали позицию Минска по Крыму, заявил Песков

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ПЕСКОВ ПРО ОТНОШЕНИЕ МИНСКА К СТАТУСУ КРЫМА: ПУТИН И ЛУКАШЕНКО НЕ ОБСУЖДАЛИ ЭТО В СОЧИ, ДАННАЯ ТЕМА — ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО БЕЛОРУССИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 29.09.2022

общество , новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60