МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ПРО ОТНОШЕНИЕ МИНСКА К СТАТУСУ КРЫМА: ПУТИН И ЛУКАШЕНКО НЕ ОБСУЖДАЛИ ЭТО В СОЧИ, ДАННАЯ ТЕМА — ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО БЕЛОРУССИИ

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