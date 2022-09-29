Путин утвердил новую сумму финансирования движения детей и молодежи
Путин поручил выделять движению детей и молодежи 21,3 миллиарда рублей в год из бюджета
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил выделять с 2023 года движению детей и молодежи 21,3 миллиарда рублей в год из бюджета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований: в размере 21 352 миллиона рублей ежегодно — Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи", — сказано в сообщении.
Срок исполнения поручения — до 31 декабря 2022 года.
ПУТИН ПОРУЧИЛ ОБРАЗОВАТЬ В КАЖДОМ СУБЪЕКТЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ — ДОКУМЕНТ
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