МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил выделять с 2023 года движению детей и молодежи 21,3 миллиарда рублей в год из бюджета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований: в размере 21 352 миллиона рублей ежегодно — Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи", — сказано в сообщении.

Срок исполнения поручения — до 31 декабря 2022 года.

ПУТИН ПОРУЧИЛ ОБРАЗОВАТЬ В КАЖДОМ СУБЪЕКТЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ — ДОКУМЕНТ

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