МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Речь президента России Владимира Путина невозможно игнорировать, поручили российским послам максимально распространить ее за рубежом, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Лавров считает, что Евросоюз окончательно утратил свою автономию

Глава МИЛ России отметил, что такую речь нельзя игнорировать. Послам дали поручение издать ее в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях, широко распространить за рубежом.

"И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", — сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что фразу Путина о переговорах с Украиной также нужно воспринимать всерьез.

"Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться", — подчеркнул Лавров.