МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Речь президента России Владимира Путина невозможно игнорировать, поручили российским послам максимально распространить ее за рубежом, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Уганду

Лавров считает, что Евросоюз окончательно утратил свою автономию

Глава МИЛ России отметил, что такую речь нельзя игнорировать. Послам дали поручение издать ее в качестве документа в ООН, ОБСЕ, других международных организациях, широко распространить за рубежом.

"И я очень надеюсь, что серьезные политики прочтут ее от А до Я, многое для них, если кто-то еще чего-то не понимал, должно стать абсолютно ясным", — сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что фразу Путина о переговорах с Украиной также нужно воспринимать всерьез.

"Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться", — подчеркнул Лавров.