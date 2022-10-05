ПУТИН: РОССИЯ БЫЛА И БУДЕТ СУВЕРЕННОЙ, НА ПОВОРОТНОМ ЭТАПЕ НУЖНО ВЫСТРАИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИН: НАДО НЕ ДОПУСТИТЬ СИТУАЦИИ, ЧТОБЫ ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ ИСКАЖАЛОС
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ПУТИН: РОССИЯ БЫЛА И БУДЕТ СУВЕРЕННОЙ, НА ПОВОРОТНОМ ЭТАПЕ НУЖНО ВЫСТРАИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИН: НАДО НЕ ДОПУСТИТЬ СИТУАЦИИ, ЧТОБЫ ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ ИСКАЖАЛОС
https://1prime.ru/society/20221005/838366747.html
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