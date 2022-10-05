2022-10-05T15:34:47+03:00

2022-10-05T15:34:47+03:00

2022-10-05T15:34:47+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20221005/838366747.html

Путин призвал выстраивать национальную систему образования

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https://россиясегодня.рф

ПУТИН: РОССИЯ БЫЛА И БУДЕТ СУВЕРЕННОЙ, НА ПОВОРОТНОМ ЭТАПЕ НУЖНО ВЫСТРАИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИН: НАДО НЕ ДОПУСТИТЬ СИТУАЦИИ, ЧТОБЫ ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ... ПРАЙМ, 05.10.2022

общество , новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60