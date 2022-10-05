Семьям мобилизованных в Подмосковье выплатят 200 тысяч рублей
Семьи мобилизованных в Московской области получат разовую выплату в размере 200 тысяч рублей
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Власти Московской области поддержат семьи мобилизованных граждан и выплатят им по 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости глава региона Андрей Воробьев.
"Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей — это самое заметное мероприятие", — заявил он.
Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах поддержки для семей мобилизованных россиян.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны.
https://1prime.ru/society/20221005/838369175.html
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