МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Власти Московской области поддержат семьи мобилизованных граждан и выплатят им по 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости глава региона Андрей Воробьев. Собянин подписал указ о дополнительной поддержке семей мобилизованных

"Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей — это самое заметное мероприятие", — заявил он.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах поддержки для семей мобилизованных россиян.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны.