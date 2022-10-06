МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Опубликован текст обновленной конституции России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Власти Херсонской области заявили о бессилии Евросоюза

"В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика… Луганская Народная Республика… Запорожская область… Херсонская область", — говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с территорией Болгарии.