Песков призвал все страны отреагировать на слова Зеленского о превентивном ударе по России
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. На заявления Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ должны обратить все страны мира, в первую очередь США и Великобритания, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
"Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В Первую очередь двое первых", — сказал Песков.
"Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", — добавил он.
На слова Зеленского отреагировали и в МИД России. "Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", — написала Захарова в Telegram-канале.
https://1prime.ru/society/20221006/838383578.html