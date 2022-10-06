МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. На заявления Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ должны обратить все страны мира, в первую очередь США и Великобритания, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД напомнили, что взрывы на "Северных потоках" являются терактами

Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".

"Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В Первую очередь двое первых", — сказал Песков.

"Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", — добавил он.

На слова Зеленского отреагировали и в МИД России. "Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", — написала Захарова в Telegram-канале.