МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу граждан. Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ПРИОСТАНОВКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Согласно принятым поправкам, трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Расторгнуть трудовой договор работодатель вправе, если мобилизованный сотрудник не вышел на работу в течении трех месяцев после демобилизации. Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу — о выходе на работу сотрудник должен уведомить за три рабочих дня.

Кроме того, работодатель в период прохождения мобилизованным сотрудником военной службы будет вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.

ГАРАНТИИ ВЫПЛАТ, ОТПУСК И СТАЖ

Работодатель до дня приостановления трудового договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий период работы. Путин освободил мобилизованных и членов их семей от пеней по ЖКХ

Мобилизованный работник в течение шести месяцев после возобновления договора имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от его стажа.

При этом трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора.

ПОЛНОМОЧИЯ КАБМИНА

Согласно новым нормам, правительство РФ может дополнительно устанавливать особенности обеспечения трудовых прав мобилизованных граждан.

Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Ранее парламентарии вносили поправки в Трудовой кодекс РФ о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий может вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.