Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу граждан.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
ПРИОСТАНОВКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Согласно принятым поправкам, трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Расторгнуть трудовой договор работодатель вправе, если мобилизованный сотрудник не вышел на работу в течении трех месяцев после демобилизации. Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу — о выходе на работу сотрудник должен уведомить за три рабочих дня.
Кроме того, работодатель в период прохождения мобилизованным сотрудником военной службы будет вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.
ГАРАНТИИ ВЫПЛАТ, ОТПУСК И СТАЖ
Работодатель до дня приостановления трудового договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий период работы.
Мобилизованный работник в течение шести месяцев после возобновления договора имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от его стажа.
При этом трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора.
ПОЛНОМОЧИЯ КАБМИНА
Согласно новым нормам, правительство РФ может дополнительно устанавливать особенности обеспечения трудовых прав мобилизованных граждан.
Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Ранее парламентарии вносили поправки в Трудовой кодекс РФ о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий может вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
https://1prime.ru/society/20221007/838388121.html