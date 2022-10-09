С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста. Само событие президент охарактеризовал как теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры России. На Крымском мосту запустили движение по двум автомобильным полосам

"Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", — сказал Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

"Совершенно верно", — ответил Бастрыкин.

"Авторы и исполнители, заказчики — спецслужбы Украины", — сказал Путин.

"Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта", — уточнил глава СК РФ.

"Спасибо", — ответил Путин.

Бастрыкин, в свою очередь, рассказал о расследовании. "Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", — отметил он.

Ранним утром в субботу 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.