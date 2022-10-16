Путин на следующей неделе проведет совещания с Совбезом и правительством
Путин на следующей неделе проведет совещания с членами Совета безопасности и правительством
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещания с членами Совета безопасности России и с членами кабмина, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Ждём совещания с членами Совета безопасности России, а также с членами правительства", — сообщили в программе.
https://1prime.ru/society/20221016/838478732.html
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