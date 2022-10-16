ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещания с членами Совета безопасности России и с членами кабмина, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Песков оценил последствия установления ЕС потолка цен на российский газ

"Ждём совещания с членами Совета безопасности России, а также с членами правительства", — сообщили в программе.